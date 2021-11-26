Erciş'te "kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde "kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın attırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sunum yapıldı.

Kadına yönelik şiddeti önlemek için ilçe genelinde yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Mehmetbeyoğlu, kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak değerlendirdikleri ve mücadelenin devam edeceğini ifade etti.