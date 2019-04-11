Son Dakika Haberleri: Erciş'te Kadınların Ürettiği El Sanatı Çalışmaları Sergilendi

Erciş'te Kadınların Ürettiği El Sanatı Çalışmaları Sergilendi

48 dakika önce

Erciş ilçesinde Aile Destek Merkezindeki kadın kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Erciş'te Kadınların Ürettiği El Sanatı Çalışmaları Sergilendi, System.String[]
Erciş ilçesinde Aile Destek Merkezindeki kadın kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezindeki kadınlar yaptıkları halı, kilim, çini, yorgan, boyama ve üç boyutlu portreler gibi ürünlerle sergi açtı.

Sergide davetlilere keman ve piyano eşliğinde şarkılar seslendirildi.

Sergiyi katılan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, farklı alanlarda yapılan çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Toplumun temel taşının aile olduğunu vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Ailedeki annelerin rollerini tartışmaya gerek yok. İlçemizde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezindeki bu güzellikleri görmek bizi mutlu ediyor. En büyük isteğimiz en değerli varlığımız olan kadınlarımızın toplum içerisindeki değerinin daha fazla artırılmasını ve daha fazla istihdam edilmesini istiyoruz. Güçlü bir toplumun, güçlü bir kadınla bir arada olacağını düşünüyoruz. Bu güzel serginin yapılmasında emeği geçen Koordinatör Betül hanıma, Halk Eğitimi Merkezi müdürüne ve bütün kursiyerlerimize teşekkür ederiz."

Çini kursu öğreticisi Kübra Karaca da kadınların kursa yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Aile Destek Merkezinde açılan sergiye, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:45 Kaynak: AA
Erciş, Güncel
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