Erciş'te kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

İlçe merkezinde kan bağışı işlemlerinin yapıldığı mobil aracın olduğu noktaya gelen vatandaşlar, kan verdi.

Kampanyaya destek veren AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, yaptığı açıklamada, kan bağışının büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Sağlam, herkesi kan vermeye davet etti.

TÜGVA ilçe temsilcisi Engin İşler de kan bağışı kampanyasına destek vermek istediklerini söyledi.