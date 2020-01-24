Erciş'te kar küreme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş'te kar küreme çalışması - Son Dakika

Erciş'te kar küreme çalışması

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Erciş'te kar küreme çalışması, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.


İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Caddelerde biriken kar kütleleri, Van Büyükşehir Belediyesi ile Erciş Belediyesine ait iş makineleriyle yollardan temizlenerek kamyonlarla şehir merkezi dışına taşıyor. Ulaşımın sağlanması için tüm ekipleri karla mücadele için seferber ettiklerini belirten yetkiler, ana arterlerin araç ve yaya trafiğine açık tutulması için de çalışmaların ara verilmeden devam ettiğini belirttiler. Belediye yetkileri, gece buzlanmaya karşı da yolların sürekli tuzlandığını ifade ettiler.


Kar kalınlığının ilçe merkezine 5, kırsalda ise 20 santimetreye ulaştığı kaydedildi. - VAN

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı
Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:08:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciş'te kar küreme çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]