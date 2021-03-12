Kar ve tipide mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ve jandarma ekipleri yetişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar, jandarma karakolunda misafir edilirken, vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapılıyor.

İlçeye 20 kilometre mesafede bulunan Çakırbey Mahallesi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda ilerlemekte zorluk çeken vatandaşların imdadına Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda araçlar bulundukları yerden çıkarılarak vatandaşlar güvenli bir şekilde evlerine ulaştırıldı. - VAN