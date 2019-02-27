Erciş'te Kar Yağışı
52 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayat olumsuz yönde etkiliyor.
Van
'ın Erciş
ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayat olumsuz yönde etkiliyor.
İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri ise, ana arter ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yapıyor.
Yılmaz Şit isimli esnaf da aracının üzerine kuşlar için yem bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Karda yem bulamayan kuşlara aracı üzerinde ekmek veren hayvan sever esnaf Yılmaz Şit, bu davranışıyla insanlara da mesaj verdiğini söyledi.
Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı bildirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35 Kaynak: İHA
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