Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2) - Son Dakika

Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)

27.03.2021 15:19

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen parklar ve Van Gölü sahili drone ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Murat Kalkan, mart ayı sonunda yağan karın sürpriz olduğunu belirtti.

Bu anları keyfini çıkarıp, bol bol fotoğraf çektiklerini aktaran Kalkan, "İnşallah bu görselleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Memleketimizin yazı ayrı, kışı ayrı güzel.

Doğa fotoğrafçıları olarak her mevsimin tadını çıkarıp fotoğraflamaktayız. Bazı tarihi mekanları da fotoğrafladık." dedi.

Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)
Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)
Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)
Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)

Van Gölü, Drone, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2) - Son Dakika


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