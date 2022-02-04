Erciş'te kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar kar yağışını fırsat bilerek eğlenceli zaman geçirdi.

Alkanat Mahallesi'nde çocuklar, okumanın önemine dikkat çekmek için yaptıkları kardan adamın önüne kitap bıraktı. Çocuklar ayrıca, duvarını kardan yaptıkları evde de kitap okudu.

Çocuklardan Kamuran Altaşlı, kitap okumanın önemine dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Mahallemizdeki arkadaşlarımızla kardan adam yaptık önüne de kitap bıraktık. Kitap okumayan bir insan kar gibi erir. Buna dikkat çekmek istedik. Umarım bu çalışmamız örnek olur." dedi.

Yunus Demir de "Kitap okuma alışkanlığı çok az. Biz de kardan evin içine kitap bıraktık. Umarım bu alışkanlığı artırırız." şeklinde konuştu.