Üye Girişi
Erciş'te kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Erciş'te kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi

04.02.2022 14:50
Erciş'te kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi

Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar kar yağışını fırsat bilerek eğlenceli zaman geçirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar kar yağışını fırsat bilerek eğlenceli zaman geçirdi.

Alkanat Mahallesi'nde çocuklar, okumanın önemine dikkat çekmek için yaptıkları kardan adamın önüne kitap bıraktı. Çocuklar ayrıca, duvarını kardan yaptıkları evde de kitap okudu.

Çocuklardan Kamuran Altaşlı, kitap okumanın önemine dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Mahallemizdeki arkadaşlarımızla kardan adam yaptık önüne de kitap bıraktık. Kitap okumayan bir insan kar gibi erir. Buna dikkat çekmek istedik. Umarım bu çalışmamız örnek olur." dedi.

Yunus Demir de "Kitap okuma alışkanlığı çok az. Biz de kardan evin içine kitap bıraktık. Umarım bu alışkanlığı artırırız." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Kitap, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş'te kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
14:36 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Yunan askerlerine teslim olacak mı?
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:13 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Esra yaşıyor mu?
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:58:00. #1.13#
SON DAKİKA: Erciş'te kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement