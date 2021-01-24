Erciş'te karla mücadele ekiplerine yemek ve çay ikramı - Son Dakika

Türk Kızılay görevlileri, Van'ın Erciş ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten ekiplere yemek ve çay ikramında bulundu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Türk Kızılay Erciş Şubesi gönüllüleri de karla mücadele ekiplerine yemek ve çay ikramında bulundu.

Erciş Genç Kızılay İlçe Başkanı Nedim Akyol, gece gündüz yolların temizlenmesi için çaba gösteren belediye ekiplerine yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Ekiplere çay ve yemek ikram ettiklerini dile getiren Akyol, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 45 (CM) santimi metreyi buldu.

Karın ardından güzel görüntüler oluştu

İlçede, geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kar kalınlığının yer yer 45 santimetreye ulaştığı ilçede, Van Gölü sahiline gelen vatandaşlar güzel manzaranı tadını çıkardı, fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Ahmet Mesut Özlek, kar yağışının ardından ortaya çıkan güzel manzarayı değerlendirmek istediklerini söyledi.