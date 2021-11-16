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Erciş'te kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Erciş'te kavga: 3 yaralı

16.11.2021 14:19
Erciş'te kavga: 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde husumetli olan iki ailenin fertlerin arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde husumetli olan iki ailenin fertlerin arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Deliçay Mahallesi'nde ikamet eden ve husumetli olan iki ailenin fertleri arasında öğle saatlerinde yeniden kavga çıktı. Erciş Belediyesi yakınlarında çıkan kavgayı polis ayırırken, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki ailenin barışmak için dün bir araya geldiği öğrenildi. - VAN

Erciş'te kavga: 3 yaralı
Erciş'te kavga: 3 yaralı
Erciş'te kavga: 3 yaralı

kavga, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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