Son Dakika Haberleri: Erciş'te kaza: 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Erciş'te kaza: 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 yaralı

46 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Erciş'te kaza: 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 yaralı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2'si  Van'a sevk edilirken, 2 yaralı da Erciş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Van
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:23 Kaynak: DHA
Van, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:09:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te kaza: 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]