Erciş'te kırsal mahallelerdeki öğrenciler sinemayla buluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş'te kırsal mahallelerdeki öğrenciler sinemayla buluşturuldu - Son Dakika

Erciş'te kırsal mahallelerdeki öğrenciler sinemayla buluşturuldu

6 saat önce

Erciş'te "Ülkem ve Hayallerim" projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören 200 öğrenci sinemayla buluştu.

Erciş'te kırsal mahallelerdeki öğrenciler sinemayla buluşturuldu, System.String[]

Erciş'te "Ülkem ve Hayallerim" projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören 200 öğrenci sinemayla buluştu.

Belediye Konferans Salonundaki etkinlikte öğrenciler şarkılar seslendirdi, şiirler okudu.

Çocuklara çeşitli ikramların sunulduğu programda konuşan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyenin konferans salonunu öğrenciler için sinema salonuna çevirdiklerini söyledi.

Köy okullarında eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturduklarını belirten Mehmetbeyoğlu, "Bugün Tekler ve Karlı Yayla mahallelerindeki öğrencilerimizi getirtirdik. Bundan sonraki süreçlerde belediye olarak binalarımızı ve yapılarımızı vatandaşlarımızın, çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Bir çok öğrencimiz hayatında sinemaya, tiyatroya gidememiş, nasip olursa burada çocuklarımızı ağırlayacağız. En büyük hayalimiz en büyük hedefimiz devletimizin kaynaklarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır." diye konuştu.

Öğrenciler, konuşmaların ardından sinema ortamında film izlemenin keyfini yaşadı.

Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi
Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:54 Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü - Son Dakika
20:52 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (1) - Son Dakika
20:52 Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı - Son Dakika
20:50 Malatya'da asayiş - Son Dakika
20:46 Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciş'te kırsal mahallelerdeki öğrenciler sinemayla buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]