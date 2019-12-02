Erciş'te 'kış lastiği' uygulaması

VAN'ın Erciş ilçesinde polisin yaptığı kış lastiği uygulamasında, kurala uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Erciş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro ekipleri, zorlu kış şartlarının yaşandığı ilçede kış lastiği uygulaması yaptı. İlçe girişindeki polis kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, yoldan geçen araçları tek tek durdurarak, lastiklerini kontrol etti. Sürücüleri kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, kurala uyan sürücülere teşekkür ederken, uymayanlara ise idari para cezası kesti.