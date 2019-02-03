Erciş'te Kitap Okuma Etkinliği
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler kitap okumaya dikkat çekmek için karda kitap okudu.
Van
'ın Erciş
ilçesinde öğrenciler kitap okumaya dikkat çekmek için karda kitap okudu.
Gençlik merkezi gönüllüleri ve öğrenciler, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kardan adam yapıp karlı havada dışarıda kitaplar okuyup, gençlerin dikkatini çekmeye çalıştı.
Erciş Gençlik Merkezi İlçe Müdürü Mehmet Arif
Taşdemir, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Kitap kafede gençlerin haftanın yedi günü çay, kahve içerek kitaplarını okuduklarını belirten Taşdemir, "Kitap kafemizden bir yıl içinde 30 bin kişi faydalandı. İçerisinde çok sayıda kitabın yanı sıra dinlenme alanları da bulunan kafede, kitap okuyanlara, bedava çay ve kahve ikram ediliyor. Bugün de burada arkadaşlarımızla bir etkinlik gerçekleştirdik.Bahçesinde kardan adam yapıp ve açık havada kitap okuyarak her yerde kitap okunabileceğini göstermiş oldular." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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