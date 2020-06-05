Erciş'te kitap okuyanlara ücretsiz çay, kahve ve pasta ikramı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Kitap Kahve'de kitap okuyanlara ücretsiz çay, kahve ve pasta ikram ediliyor.

İlçenin Van Yolu üzerinde bulunan Gençlik Kitap Kahve'de bulunan kütüphane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden açıldı.

Kütüphanede kitap okuyanlara çay, kahve ve pasta ikramı ücretsiz yapılıyor.

Kütüphane sorumlusu Cafer Şahan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinden önce 36 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Normalleşme süreciyle beraber sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ziyaretçi almaya başladıklarını anlatan Şahan, kitap okuyan gençlere çay, kahve ve pasta ikramı yaptıklarını kaydetti.

Gençlerden İsa Denizer de zamanının büyük bir kısmını kütüphanede geçirdiğini belirterek, hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.