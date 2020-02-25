Erciş'te korona virüsten korunmanın yolları anlatıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler, korona virüsten korunma ve önlemler hakkında bilgilendirildi.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Zeki Kortak, Ercişli Emrah İlkokulu'nda öğretmen, öğrenci ve velilere, korona virüsü ile mikroplardan korunmanın yollarını anlattı.

Virüse karşı vücut direncinin artması ve temizlik konularında katılımcıların bilgilendirilmesinin ardından öğrencilere, antibakteriyel jel dağıtıldı.

Öğrencilerden Kerem Akyol, okula gelen doktorların korona virüsten korunmanın yollarını anlattığını belirterek, "Sürekli ellerimizi bol su ve sabunla yıkamamız gerektiğini, kirli olan yerlere dokunmamızı ve kirli yerlerde gezilmemesi gerektiğini anlattı." dedi.

Hayrun Nisa Taşdemir de virüsten korunmak için taze sebze ve meyve tüketmeleri konusunda doktorların uyarıda bulunduğunu kaydederek, vücudun virüslerden korunması için hijyen konusuna ağırlık verilmesi gerektiğini aktardı.