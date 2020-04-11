Erciş'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ilçede vatandaşların yasağa uyup uymadığını kontrol ediyor.

Kentin birçok noktasında denetim yapan ekipler, durdurulan araçların evrak ve izin belgelerini kontrol etti, belgesi olmayanları uyardı.

Öte yandan ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları da ekiplerce karşılandı.