Erciş'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Halk ekmek fırını

Vefa sosyal gruplarının halk ekmek fabrikasından ekmekleri araca yüklemesi

Vefa sosyal gruplarının ekmekleri halka ulaştırması VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.