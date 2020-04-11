Erciş'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Erciş'te koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Halk ekmek fırını Vefa sosyal gruplarının halk ekmek fabrikasından ekmekleri araca yüklemesi Vefa sosyal gruplarının ekmekleri halka ulaştırması VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.
Halk ekmek fırını
Vefa sosyal gruplarının halk ekmek fabrikasından ekmekleri araca yüklemesi
Vefa sosyal gruplarının ekmekleri halka ulaştırması VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:41 Kaynak: AA
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