Erciş'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Erciş'te koronavirüs tedbirleri

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların, "Evde kal" çağrılarına uyması sonucu ilçedeki inci kefalinin göçünün en güzel izlenebildiği balık bendi en sessiz günlerini yaşıyor. Özellikle ilkbaharda inci kefali göçünü izlemek ve piknik yapmak amacıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ile fotoğraf sanatçılarını ağırlayan balık bendinde, Kovid-19 salgını nedeniyle sessizlik hakim. Vatandaşların çağrılara ve yasaklara uymasından dolayı alanların boş kaldığı balık bendi, havadan dronla görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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