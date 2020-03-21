Erciş'te koronavirüsle mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Erciş'te koronavirüsle mücadele çalışmaları

12 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Erciş'te koronavirüsle mücadele çalışmaları, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Erciş Belediyesince oluşturulan 10 ekip, vatandaşların yoğun kullandığı mekanlarda, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi, PTT, Gençlik Merkezi ve Adalet Sarayında dezenfekte çalışması yaptı.

Ekipler, cadde ve sokakları da deterjanlı suyla yıkadı.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:48 Kaynak: AA

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