Erciş'te koronavirüsle mücadele çalışmaları - VAN - Son Dakika

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Erciş'te koronavirüsle mücadele çalışmaları - VAN
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları sürüyor.
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları sürüyor.
Erciş Belediyesince oluşturulan 10 ekip, vatandaşların yoğun kullandığı mekanlarda, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi, PTT, Gençlik Merkezi ve Adalet Sarayında dezenfekte çalışması yaptı.
Ekipler, cadde ve sokakları da deterjanlı suyla yıkadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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