Erciş'te Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik büro ekiplerince ilçedeki iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlar denetlendi.

İlçe girişinde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetimlerde bulunan ekipler, yolculara maske ve mesafe kurallarını hatırlatıp, şoförleri de araçlarda yolcu kapasitesi konusunda uyardı.