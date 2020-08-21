Erciş'te kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, salonların kapasitesi ile ilgili işletme sahiplerini uyardı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:21

Kaynak: AA

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