Son Dakika Haberleri: Erciş'te Kumar Operasyonu

Erciş'te Kumar Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde kumar oynatıldığı gerekçesiyle bir iş yerine operasyon düzenledi.

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Van'ın Erciş ilçesinde kumar oynatıldığı gerekçesiyle bir iş yerine operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalan Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde tombala oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynadıkları ileri sürülen 22 kişinin üst aramalarından çıkan 5 bin 665 liraya el konuldu.

Kumar oynadığı gerekçesiyle 15 kişiye 320'şer lira ceza kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Erciş, Güncel
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