Erciş'te Kur'an kursunda yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te Kur'an kursunda yangın - Son Dakika

Erciş'te Kur'an kursunda yangın

20 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde bir bir Kur'an kursunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erciş'te Kur'an kursunda yangın, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde bir bir Kur'an kursunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Alkanat Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursunda yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

İtfaiye, Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisin kumar baskınında panikleyen şahıs, balkonda mahsur kaldı
Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı Kara çarşaf giyip kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, çalışan tarafından etkisiz hale getirildi Uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:02:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciş'te Kur'an kursunda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]