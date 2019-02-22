Son Dakika Haberleri: Erciş'te 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' Kuraları Çekildi

Erciş'te 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' Kuraları Çekildi

1 saat önce

Van'ın Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erciş Şubesinin ortaklaşa düzenleyeceği 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' kuraları Aşağı TOKİ Kapalı Spor Salonunda çekildi.

Erciş'te 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' Kuraları Çekildi, System.String[]
Van'ın Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erciş Şubesinin ortaklaşa düzenleyeceği 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' kuraları Aşağı TOKİ Kapalı Spor Salonunda çekildi.

Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar, turnuvaya 36 kurumun katıldığını, karşılaşmaların 5 Mart 2019 tarihinde Aşağı TOKİ Kapalı Spor Salonunda başlayacağını belirterek, "Turnuvada uluslararası kurallar geçerli olacak. Maçlar 5 set üzerinden oynanacak. Bu turnuvayı düzenleme amacımız ise, kurumlardaki çalışanların birbirlerini tanımaları ve üzerlerindeki stresten ve iş yükünden bir nebze de olsa uzaklaşıp spor yapmalarını sağlamaktır. Turnuvayı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erciş Şube Başkanlığı yönetimi ile birlikte düzenliyoruz. Kendilerine teşekkürlerimi iletiyor, katılan bütün takımlarımıza da üstün başarılar diliyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:44 Kaynak: İHA

Van, voleybol, Erciş, Spor
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