Son Dakika Haberleri: Erciş'te kuş gözlem istasyonu kurulacak
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Erciş'te kuş gözlem istasyonu kurulacak

6 saat önce

VAN Gölü havzasındaki sulak alanlara her yıl nisan ayında gelip, ekim sonuna kadar konaklayan flamingolar ve diğer kuş türleri için Erciş Kaymakamlığı tarafından gözlem istasyonu kurulacak.

Erciş'te kuş gözlem istasyonu kurulacak, System.String[]

VAN Gölü havzasındaki sulak alanlara her yıl nisan ayında gelip, ekim sonuna kadar konaklayan flamingolar ve diğer kuş türleri için Erciş Kaymakamlığı tarafından gözlem istasyonu kurulacak.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ bölgesinde flamingo ve diğer 232 kuş türü için gözlem astasyonu kuruluyor. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, bölgeye gelen turistlerin, daha rahat  koşullarla kuşların görsel şölenini seymetmeleri için gözlem istasyonu kurulacağını belirterek, "Önümüzdeki hafta Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Kültür Turizm Bakanlığımızı ziyaret edeceğim. Bazı devlet büyüklerimizle görüşeceğim. İlçemiz için önemli turizm yatırımları yapmak istiyoruz. Bugün hali hazırda bulunan Çelebibağı bölgesinde kuş gözlem istasyonu için proje hazırladık. Sayın Bakan yardımcımızla, büyüğümüzle görüşeceğiz. İlçemizde sanayinin, ticaretin olması çok önemli. Ama, biz turizm de yapmak istiyoruz. Turizmde ufak ufak dokunuşlar yapmak istiyoruz. Van Gölü'ne 'deniz' diyoruz. Bütün turistleri buraya bekliyoruz" dedi.


Van Gölü, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:27 Kaynak: DHA
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