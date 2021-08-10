Erciş'te "Kuşaklar Buluşması Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şubesince, "Kuşaklar Buluşması Sempozyumu" düzenlendi.

Van Yolu Caddesindeki şube binasında gerçekleştirilen sempozyumun ilk oturumunda eğitimci Faik Çiftçioğlu, çocuk ve gençlere yaşamı, tecrübeleri, kentteki aile hayatı ve aile içi ilişkileri hakkında bilgiler verdi.

Geçmişle bugünü kıyaslayarak örnekler aktaran Çiftçioğlu, günümüzdeki imkanların faydalı şekilde kullanılması gerektiğine işaret etti.

Çiftçioğlu, genç ve çocuklara, "Çalışmayı bırakmayın, öfkenize esir olmayın ve içinde bulunduğunuz imkan ve nimetlerin kıymetini bilin." tavsiyesinde bulundu.