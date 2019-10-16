Son Dakika Haberleri: Erciş'te lahana hasadı başladı
Son Dakika Güncel Erciş'te lahana hasadı başladı

Erciş'te lahana hasadı başladı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde lahana hasadı başladı.

Van'ın Erciş ilçesinde lahana hasadı başladı.

İlçe genelinde tarlalardan sökümüne başlanan lahanada, verimin beklentilerin üzerinde olması çiftçileri sevindirdi.

Bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini belirten üreticilerden Ramazan Uçar, her biri yaklaşık 35 kilogram gelen kaliteli ve organik lahana yetiştirdiklerini söyledi.

Uçar, "Lahanaları yetiştirirken çok zahmet çekiyoruz. Bu lahana, yöremize has bir tür. Bu sene verim çok iyi. Bir çok il ve ilçeden sebze komisyoncuları ve turşu fabrikası sahipleri gelip lahana satın alıyor." dedi.

Diyarbakır'dan lahana almak için Erciş'e gelen Şeref Kaya, bölgede yetiştirilen lahanaları doğal ve kaliteli olduğu için tercih ettiklerini belirtti.

Erciş'te lahana hasadı başladı

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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