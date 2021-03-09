Erciş'te "Love Erdoğan" görseli - Son Dakika

Erciş'te "Love Erdoğan" görseli
09.03.2021 10:09
ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Van'ın Erciş ilçesindeki led ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.
ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Van'ın Erciş ilçesindeki led ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.
New York'ta reklam panolarında yer alan "Stop Erdoğan" ilanına Van'ın Erciş ilçesinden de tepki geldi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak, şehrin çeşitli bölgelerinde yer alan led ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi. - VAN
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