Erciş'te "Love Erdoğan" görseli - Son Dakika

New York'ta reklam panolarında yer alan "Stop Erdoğan" ilanına Van'ın Erciş ilçesinden de tepki geldi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak, şehrin çeşitli bölgelerinde yer alan led ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi. - VAN

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