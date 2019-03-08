Son Dakika Haberleri: Erciş'te Minik Öğrenciler Radyo Yayınına Katıldı

Erciş'te Minik Öğrenciler Radyo Yayınına Katıldı

1 saat önce

Erciş ilçesinde Gülbahçesi Anaokulu öğrencileri özel bir radyoda canlı yayına katılarak şarkı söyledi.

Erciş ilçesinde Gülbahçesi Anaokulu öğrencileri özel bir radyoda canlı yayına katılarak şarkı söyledi.

Van Yolu Caddesi'ndeki radyo çalışanları, yayının ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Sınıf öğretmeni Ayşe Aygün, yaptığı açıklamada, çocuklarla haberleşme ve iletişim konusunu işlediklerinden dolayı radyoyu ziyaret ettiklerini söyledi.

Çocukların eskisi kadar radyoyu tanımadıklarını ifade eden Aygün, "Çocuklar arabalarda birkaç şarkı dinliyorlar, radyo evlerde çok yaygın olarak kullanılmıyor. Biz istedik ki çocuklar radyoyu tanısın ve ortamı görsün." dedi.

Okul Müdürü Emirhan Sevinç de çocuklara meslekleri tanıtırken yerinde görmelerini sağlamak istediklerini ifade etti.

Radyo Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Batmaz, minik öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:37 Kaynak: AA

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