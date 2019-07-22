Son Dakika Haberleri: Erciş'te mobilya mağazası açılışı
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Erciş'te mobilya mağazası açılışı

36 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde Fesih Çakır isimli iş adamı tarafından kurulan mobilya mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erciş'te mobilya mağazası açılışı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde Fesih Çakır isimli iş adamı tarafından kurulan mobilya mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tekevler Caddesi üzerinde 3 bin metrekare kapalı alanda açılan ve 12 kişinin istihdam edildiği mobilya mağazası açılışına Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye meclis üyeleri, mobilya firması Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Büyükkatırcı, bölge ana bayisi Hüseyin Güneş ile çok sayıda davetli katıldı. Mağaza Müdürü Mehmet Çakır yaptığı konuşmada, Erciş'e yeni modern bir mağaza ve plaza kazandırmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Mobilya firması Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Büyükkatırcı ise, amaçlarının yaşanabilir mobilyalar hazırlamak olduğunu belirterek, 2019 yılı içerisinde Türkiye'nin çeşitli illerinde 50'den fazla mağaza açtıklarını, bin 500'den fazla çalışanla birlikte ülke ekonomisine ciddi seviyede katma değer sağladıklarını ifade etti.

Mağazanın açılışının ardından iş yeri sahibi Fesih Çakır, üç kattan oluşan mağazayı davetlilere gezdirerek ürünler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. - VAN
Murat Erat, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:09 Kaynak: İHA
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