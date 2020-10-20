Erciş'te muhtarların talep ve önerileri dinlendi - Son Dakika

Erciş'te muhtarların talep ve önerileri dinlendi

20.10.2020 09:03
Erciş'te muhtarların talep ve önerileri dinlendi, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede çalışmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Hizmetlerin daha üst seviyeye çıkarılması için uyum içinde çalıştıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, "Malum acı bir deprem yaşadık ve şehrimiz yeniden inşa ediyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Her şeyin üstesinden geliriz. Burası kadim ve başkentlik yapmış bir şehir. Bütün muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum." dedi.

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna da bölge insanının refahını yükseltmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çiftçilerimizin su sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bir çoğunu çözdük. Erciş bizim için çok önemli. Van ilimizde 5 tane baraj bulunmakta. Bunlardan 2'si Erciş'te. Sel ve su baskınları için tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız istek ve önerilerini iletti. Bizler de bu öneri ve istekler üzerinde çalışacağız." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam ise muhtarların programda istek ve önerilerini de ilettiklerini dile getirerek, her zaman muhtarların yanında olduklarını aktardı.

Toplantıya katılan muhtarlar da gösterilen ilgiye teşekkür etti, talep ve önerilerini iletti.

Muhtar, Erciş, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş'te muhtarların talep ve önerileri dinlendi - Son Dakika

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