Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi - Son Dakika

Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi

22.03.2021 17:27
Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mahallelerin sorunlarını yerinde çözmek için başlattığı muhtar toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda kentin en büyük ilçelerinden biri olan Erciş ilçesinin 100 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, muhtarların sorunlarını dinleyerek, taleplerini not aldı. Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezi Konferans Salonunda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez' in yanı sıra Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Türk Telekom İl Müdürü Abdulselam Kılıç, VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ile Van Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Vali Mehmet Emin Bilmez, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Muhtarlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, "Burada gerek belediyemizin ilgili daire başkanları gerekse sorunlarınıza cevap verecek olan kurum müdürlerimiz yer almaktadır. Daha çok sizlerin sorunlarını dinleyeceğiz. Taleplerinizi not alacağız. Bizlere düşen sorunlarınızı imkanlar dahilinde çözmektir. Bizler sorunlarımızı çözdükçe yeni sorunlar gündeme gelmeye başlıyor. Çünkü beklentilerimiz değişiyor. Muhtar devletin en ücra noktasındaki temsilcisidir. Aynı zamanda kendi mahallesinin de temsilcisidir. Onu seçen de mahalle halkıdır. Mahalle halkının onu seçmesi onu devletin temsilcisi olmaktan da çıkarmıyor. Dolayısıyla hem devletin muhtardan talepleri var, hem de muhtarları seçen mahalle sakinlerinin muhtardan talepleri vardır. Muhtar, ikisinin arasındaki bu köprüyü kurandır. Mahallesinde birliği ve düzeni sağlayandır. Ama bizim bu bölgenin örf ve adetleri muhtara başkaca görev ve sorumluluklar yüklemektedir" dedi.

Muhtarların mahallelerinde önce düzeni ve asayişi sağlamakla mükellef olduğunu hatırlatan Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sadece terör açısından değil. Zorbalara karşı da mücadele etmemiz gerekir. Bu konularda Erciş halkından ciddi anlamda destek bekliyoruz. Kent merkezinde ne varsa ilçemizde de onlar var. Yer yer Erciş'in Van'da daha fazla pozitif bir ayrımcılık da gördüğünü söyleyebilirim. Ama imkanlar kıt bizler bu kıt imkanlarla inşallah sorunlarımız peyderpey çözmeye çalışacağız. Şimdi muhtarıma söz vereceğiz, toplantının sonunda da kurum amirlerimiz sorunlarınızla alakalı bilgi verecekler."

Pandemi sürecine de değinen Vali Bilmez, Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre mavi renkte olduğunu hatırlatarak, vakaların yeniden artmaya başladığını ve kurallara sıkı sıkıya sarılmamamız gerektiğini ifade etti.

Muhtarların tek tek dinlendiği toplantı, Vali Mehmet Emin Bilmez'in muhtarlara hediyesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - VAN

Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi
Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi
Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi
Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi
Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi
Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez, Ercişli muhtarları dinledi - Son Dakika


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