Son Dakika Haberleri: Erciş'te "Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi
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Erciş'te "Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi

14 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde Anadolu Mektebi tarafından "Fikir, Sanat, Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi.

Erciş'te

Van'ın Erciş ilçesinde Anadolu Mektebi tarafından "Fikir, Sanat, Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek" paneli düzenlendi.

Van Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Erciş Kaymakamlığının çok amaçlı salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu Mektebi öğrencilerinden oluşan, Van, Erzurum, Antalya, Malatya ve Kahramanmaraş'tan gelen panelist öğrenciler, davetlilere Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını ve eserlerini anlattı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de yaptığı konuşmada, Erciş'te bir grup öğrencinin Necip Fazıl'ı okumaya başladığını belirterek," Burada bu çalışmaya müsaade eden ortam ve iklimdir. Bu toplantılarımıza Van'ın dışından 9 şehirden 70 öğrenci ve hoca katılmıştır. Ayrıca 19 Ağustos'ta Erciş'te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hocamız için buradayız." dedi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Başdanışmanı Süleyman Bayraktar, yaptığı konuşmada, bakanlığın gençlere yönelik yaptığı çalışmaları anlatarak, gençlerin spor, kültür, sanat ve edebiyat dallarına daha fazla önem vermesini istedi.

Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven de Necip Fazıl Kısakürek için düzenlenen programının Van ve Erciş'te yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Erciş Kaymakamlığına vekalet eden Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Güçlü'ye plaket takdim etti.

Programın ardından Güçlü ve beraberindekiler, bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un kaza geçirdiği olay yerinde dua edip çiçek bıraktı.

Güçlü, Muradiye ilçesindeki Kırgızlı vatandaşlarıda ziyaret etti.

Panele, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Erciş Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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