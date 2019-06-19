Erciş'te ödül töreni

Erciş
Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen "Erciş Okuyor, Öğretmenim Okuyor" ve "Çevre Dostu Okul Yarışmaları" ile Kızılay
'ın kuruluşunun 151. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resim ve şiir yarışmasında başarılı öğrencilere ödülleri verildi. Kaymakamlık
Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 21 bin öğrencinin "Erciş Okuyor, Öğretmenim Okuyor" kitap okuma kampanyasına katıldığını söyledi.
Kitap ve eğitimin önemine değinen Mehmetbeyoğlu, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılında daha çok çalışmamız lazım. Öğretmenlerimiz öğrencilerle uyumlu, bir arada çalışıyor. Bütün öğretmen ve öğrenci arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
de bu yılki kitap okuma yarışmasına katılımın fazla olduğuna vurgu yaparak, "Öğretmenlerimizi de bu işin içine kattık ve başarılı da olduk. Bu yıl Erciş genelinde yapılan yarışmamıza ilk okullardan 6 bin 305, orta okullardan 8 bin 762, liselerden 6 bin 153 öğrenci ve 206 öğretmenimiz katıldı. Okullar arası çevre bilincinin aşılanması amacıyla çevre dostu okul yarışması yaptık. 35 okul yarıştı ve öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz de çok güzel bir ekip çalışması oluştu." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, kent genelinde 212 okuldan katılımcıların olduğu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere altın ve başarı belgesi verildi.
Çevre Dostu Okul Yarışması'nda birinci olan Hasan Abdal İlkokulunu da ödül verildi.
Programa, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, okul müdürleri ve öğrenciler de katıldı.