Erciş'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı - Son Dakika

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Erciş'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı
6 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
VAN'ın Erciş ilçesinde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler, Erciş'te tedavi altına alındı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kozluca köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan minibüs kayma sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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