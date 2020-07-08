Erciş'te öğrenciler için müzik dinletisi etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kafe sorumlusu Cahver Şahan, öğrencilerin sınav sonrasında stresi atmalarını sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Derneğe bağlı Gençlik Kitap Kafede düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen alanda keyifli vakit geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı

Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi

Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim