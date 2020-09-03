Erciş'te öğrenciler ücretsiz dağıtılan okul kitaplarına kavuştu - Son Dakika

Erciş'te öğrenciler ücretsiz dağıtılan okul kitaplarına kavuştu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının sağlamış olduğu ücretsiz ders kitaplarının dağıtımına başlandı.

Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan Tenzile Ana İlk ve Ortaokulunun spor salonunda ücretsiz kitapların dağıtımı yapıldı. Dağıtımda yığılma olmaması için okul öğretmenleri öğrencilerine ve velilerine telefonla mesaj atarak randevu sistemiyle ücretsiz kitapları teslim etti. Kitap dağıtım alanına girmeden öğrencilerin ve velilerin elleri dezenfekte edilirken, sıra beklerken de sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuldu. Öğrenciler yeni kitaplarını almanın mutluluğunu yaşarken; öğretmenlerine, sınıflarına ve arkadaşlarına olan özlemlerini dile getirdiler.

Öğrenci Abdullah Bahçe, sosyal mesafe kurallarına göre sırada beklediklerini ve maskesiz içeri alınmadıklarını belirterek, "Yeni kitaplarıma kavuştum, umarım en kısa zamanda okuluma, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma da kavuşurum. Şu an yeni aldığım kitaplarımın heyecanını yaşıyorum. Umarım bu kötü günler biter" dedi.

Öğrenci velisi Maşallah Çiftçi de, çocuğunun ikinci sınıfa gittiğini söyleyerek, "Daha önce biz okul kitaplarını ücretli alıyorduk. Devletimiz parasız veriyor. Allah devletimizi var etsin. Ücretsiz olarak kitaplarımızı alıyoruz. Öğretmen arkadaşlar mesaj attılar. Benim de çocuğum küçük olduğu için geldim. İnşallah bu sıkıntılı günler biter, çocuklarımız okullarına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Berrin Şahin ise korona virüs nedeniyle öğrencilere sosyal mesafe kurallarına göre ücretsiz okul kitaplarını dağıttıklarını belirterek, "Öncelikle velilerimizi ve öğrencilerimize mesajla bilgilendirme yaptık. Belli saat aralıklarıyla randevu verdik. Verilen randevu saatine göre öğrenci ve velilerimiz gelip kitaplarını almaktalar. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak teslim ediyoruz. Her sınıfın öğretmeni öğrencisine kitabını teslim ediyor. Böylelikle öğrencilerimizi de görmüş oluyoruz. Bir nebzede olsa hasret gidermiş olduk. Heyecanla öğrencilerimize ve sınıflarımıza kavuşacağımız günü bekliyoruz" şeklinde konuştu.