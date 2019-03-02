Son Dakika Haberleri: Erciş'te Öğrencilerden Yeşilay Haftası Farkındalık Etkinliği

Erciş'te Öğrencilerden Yeşilay Haftası Farkındalık Etkinliği

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, Yeşilay Haftası nedeniyle ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan iş yerleri ve caddelere afiş astı.

Erciş'te Öğrencilerden Yeşilay Haftası Farkındalık Etkinliği, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, Yeşilay Haftası nedeniyle ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan iş yerleri ve caddelere afiş astı.

Erciş ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde Arif Nihat Asyalı Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatih Öztürk ve öğrencileri, Yeşilay Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan iş yeri ve caddelere afiş astı. Öğrenciler, içkilerin, sigaranın, uyuşturucuların topluma, aileye ve bireye zararlarını anlatmak için öğretmenleri Fatih Öztürk ile birlikte cadde ve sokaklarda gezerek, broşürler dağıtıp afiş astı. Öztürk, yaklaşık 2 yıldır gönüllü olarak Yeşilay kulübünde çalışmalar yaptıklarını, çalışmalardan hem öğrencilerin, hem de vatandaşların memnun olduğunu söyledi. 

- Ercişvan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:44 Kaynak: DHA

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