Erciş'te öğrencilere kıyafet yardımı
20 dakika önce
Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.
Ahde Vefa Derneği tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlatıldı.
Bu kapsamda toplanan yardımlar, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da katılımıyla ilçedeki Alparslan Türkeş İlköğretim Okulu'nda öğrencilere dağıtıldı.
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ardından öğretmenlerle toplantı yaptı.
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