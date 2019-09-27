Son Dakika Haberleri: Erciş'te öğrencilere kıyafet yardımı
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Erciş'te öğrencilere kıyafet yardımı

20 dakika önce

Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Erciş'te öğrencilere kıyafet yardımı, System.String[]

Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

Ahde Vefa Derneği tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda toplanan yardımlar, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da katılımıyla ilçedeki Alparslan Türkeş İlköğretim Okulu'nda öğrencilere dağıtıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ardından öğretmenlerle toplantı yaptı.

Ahde Vefa, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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