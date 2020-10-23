Erciş'te öğrencilere Kovid-19 eğitimi - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Erciş Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen program, Tenzile Ana İlkokulu bahçesinde yapıldı.

Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, salgınla mücadelede çok iyi işlere imza attıklarını söyledi.

Salgının kontrol altına alınmasında üç kurala uyulmasının önemli olduğunu ifade eden Mehmetbeyoğlu, önlemlerle özlenen günlere kısa sürede kavuşacaklarını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ise salgının etkisini en aza indirmek için yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi.

İlçe Sağlık Müdürü Bayram Mercimek de öğrencileri salgına karşı uyararak, "Hiçbir hastalık tedbirlerden daha güçlü değildir. Alınacak tedbirler ve önlemlerle bütün hastalıkların önünü alabiliriz." şeklinde konuştu.

Programın ardından öğrencilere maske dağıtıldı.