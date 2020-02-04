Erciş'te öğrencileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

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Erciş'te öğrencileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:28 Kaynak: AA
Van'ın Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.
Aşağıkozluca Mahallesi'nde Rabit Çağan idaresindeki 65 V 1525 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 14 öğrenci yaralandı.
Olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
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