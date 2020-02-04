Erciş'te öğrencileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş'te öğrencileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Erciş'te öğrencileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Aşağıkozluca Mahallesi'nde Rabit Çağan idaresindeki 65 V 1525 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 14 öğrenci yaralandı.

Olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Erciş'te öğrencileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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