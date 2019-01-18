Erciş'te "Öğretmen, Öğrenci Kitap Okuyor" Yarışması
1 saat önce
Erciş ilçesinde "öğretmen, öğrenci kitap okuyor" yarışması başladı.
Erciş
ilçesinde "öğretmen, öğrenci kitap okuyor" yarışması başladı.İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, kitap okumak için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Kitap okuma yarışmasının ödüllü olacağını anlatan Mehmetbeyoğlu, "İlk, orta ve lise öğrencilerinin ayrı ayrı değerlendireceği kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi tam, yarım ve çeyrek altın ile ödüllendireceğiz. Ayrıca öğretmenlerimizi de unutmadık. Dereceye giren ilk 10 öğretmenimizi başarı belgeleri ile ödüllendireceğiz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:36 Kaynak: AA
CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı
Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu
Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar