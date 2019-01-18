Son Dakika Haberleri: Erciş'te "Öğretmen, Öğrenci Kitap Okuyor" Yarışması

Erciş'te "Öğretmen, Öğrenci Kitap Okuyor" Yarışması

1 saat önce

Erciş ilçesinde "öğretmen, öğrenci kitap okuyor" yarışması başladı.

Erciş'te
Erciş ilçesinde "öğretmen, öğrenci kitap okuyor" yarışması başladı.İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, kitap okumak için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kitap okuma yarışmasının ödüllü olacağını anlatan Mehmetbeyoğlu, "İlk, orta ve lise öğrencilerinin ayrı ayrı değerlendireceği kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi tam, yarım ve çeyrek altın ile ödüllendireceğiz. Ayrıca öğretmenlerimizi de unutmadık. Dereceye giren ilk 10 öğretmenimizi başarı belgeleri ile ödüllendireceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu

Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:24:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te "Öğretmen, Öğrenci Kitap Okuyor" Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]