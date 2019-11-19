Erciş'te öğretmenler ara tatilde öğrencileri okula kazandırıyor

Erciş ilçesinde öğretmenler, ara tatilde ev ziyaretleri gerçekleştirerek, çocuklarını okula göndermeleri için ailelerle görüşüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler, gerçekleştirilen ziyaretlerde görüştükleri ailelerin sorunlarını dinliyorlar.

Ailelere, devletin ücretsiz servis, sıcak yemek, kitap ve kırtasiye yardımında bulunduğunu anlatan öğretmenler, çeşitli sıkıntılar nedeniyle eğitimini yarıda bırakan çocukların yeniden okula devamını sağlıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bazı öğrencilerin sürekli devamsızlıklarının olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Ara tatili ziyaretler için fırsat bildiklerini dile getiren Şimşek, "Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, öğrencileri ve velileri ikna etmeye çalışıyor. Böylelikle çocukların eğitime devamı sağlanıyor." dedi.

Tekler Üzümlü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şeniz Ulgan da okula devam etmeyen öğrencilerle ilgili çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Okulu bırakan öğrencileri tespit ettik. Okula devam etmeme sebeplerini öğrendik. Devletin yaptığı taşıma, sıcak yemek ve kitap yardımı konularından bahsettik. Öğrencilerimizin okula devam edeceklerine dair söz aldık ve ikna ettik. Tatilin bitmesiyle öğrencilerimiz okullarına kavuşacak." diye konuştu.