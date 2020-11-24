Erciş'te öğretmenlere müzik dinletisi sunuldu - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenler için müzik dinletisi sunuldu.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın seslendirmiş olduğu "Mağusa Limanı" isimli türkünün de seslendirildiği etkinlikte öğretmenler gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte, gençlik merkezi liderleri, öğretmelere çeşitli hediyeler ve karanfiller verdi.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Levent Bayraktar, Öğretmenler Günü dolayısıyla geleceğin teminatı olan çocuklara hem emek hem de rol model olan fedakar öğretmenleri ağırlayarak müzik dinletisi sunduklarını belirtti.

Bayraktar, "Bu güzel ve anlamlı günde kıymetli öğretmenlerimizle bir araya gelmek, mutluluğuna ortak olmak istedik. Öğretmelerimiz, geleceğimiz ile ülkemizin refahı ve gelişimi için en önemli temel ve kutsal mesleği icra etmekteler. Bütün öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.