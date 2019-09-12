Erciş'te okul güvenliği toplantısı

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlığın konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, öğrencileri tehlikeli ortamlardan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların okul dışında kötü ortamlara girmemeleri için ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini belirten Mehmetbeyoğlu, "Gençlerimize sahip çıkacağız. İlçemizde taşımalı eğitim kapsamında bin 40 dolmuş ile 15 bin öğrenci taşıyoruz. Servisler kayıtlı öğrencilerin dışında kimseyi arabaya almayacak. Servisler sürekli denetleyeceğiz." dedi.