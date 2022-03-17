Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı - Son Dakika
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Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı

17.03.2022 14:33
Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında 'okul güvenliği' toplantısı yapıldı.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında 'okul güvenliği' toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, "Geleceğimizin güvencesi, istikbalimizin teminatı öğrencilerimizin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ise okul güvenliği ve öğrencilerin sağlığına yönelik koruyucu ve önleyici her türlü tedbirin alınması için paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacaklarını söyledi.

Programda İlçe Jandarma Komutanlığı personeli güvenlikle ilgili konuşma yaparken, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ise sağlık ve temizlikle ilgili bilgiler verdi.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, İlçe Sağlık Müdürü Şahin Sarıkaya, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. - VAN

Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı
Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı
Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı
Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı
Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı
Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı

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Hisarcık, Erciş, Okul, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te 'okul güvenliği' toplantısı - Son Dakika


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