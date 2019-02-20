Erciş'te Okullararası Futbol Turnuvası Sona Erdi

VAN- (AA) - Erciş
Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe müdürlüklerinin iş birliğiyle düzenlenen okullararası futbol turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi.
Erciş, Çaldıran
ve Muradiye
'den ortaokulların katıldığı turnuvada erkeklerde 28, kızlarda 6 takım yer aldı.
Erciş Şehir Stadı'ndaki erkekler final maçında Erciş Ahmedi Hani
Ortaokulu, Erciş Osman Gazi
Ortaokulunu 4-2 yenerek birinci oldu.
Kızlarda da Muradiye Akbulak Yatılı Bölge Okulu (YBO), Erciş Ulupamir
Ortaokulunu 3-0 mağlup ederek turnuvayı birincilikle bitirdi.
Final müsabakalarını izleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kentte ciddi bir spor kültürünün olduğunu söyledi.
İlçenin futbolda başarılı olduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:
"BAL Ligi takımlarımız var. İlerleyen yıllarda şehrimiz daha çok geliştikçe ve güçlendikçe biz Erciş'te daha üst müsabakaların profesyonel düzeyde de olmasını istiyoruz. Lisanslı sporcu sayısını artırmamız lazım. Bizim bu bölgenin en büyük eksikliklerinden bir tanesi bu. Devletimizin yatırımlarıyla beraber farklı yerlerde güzel statlar yapıyoruz, güzel spor salonlarını yapıyoruz."
Her zaman sporcuların yanında olacaklarını dile getiren Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:
"Aklımızın, gücümüzün yettiği bütün imkanlar çerçevesinde spora en büyük desteği vermek istiyoruz. Ben bu müsabakalarda bütün takımlara teşekkür ediyorum. Bütün okulları başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sonuçta bir takım şampiyon oluyor. Ben öncelikle iki finalist olan Osman Gazi Ortaokulunu ve Ahmedi Hani Ortaokulunu tebrik ediyorum."
Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.
Maçları İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Yaşar, öğretmen ve öğrenciler de izledi.