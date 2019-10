Erciş'te otizmli çocuklar için özel sınıf oluşturuldu

Van'ın Erciş ilçesinde, Tohum Otizm Vakfı ve Garanti Yatırım iş birliğiyle otizmli çocuklar için özel sınıf oluşturuldu.

Sahilkent Mahallesi'ndeki Reşit Çelik İlkokulunda oluşturulan sınıfın açılış programında öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Açılışa katılan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, otizmli çocukların çok özel bireyler olduğunu ve topluma entegrasyonunun sağlanması için eğitimin çok önemli yer tuttuğunu söyledi.

Erciş'in 200 bin nüfusu, 50 bin öğrencisiyle büyük bir ilçe olduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, "Son dönemde ilçede eğitim alanında gösterilen başarılar bizi gururlandırıyor. İlçemiz Türkiye'de parlayan bir yıldız olma yolunda ilerliyor. Sınıfın oluşturulmasına katkı sunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Tohum Otizm Vakfı Genel Başkanı Betül Selcen Özer, vakıf olarak bir köprü görevi yürüttüklerini, bugüne kadar otizmli çocuklar ve aileleri için bir çok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

16 yılda 454 bin otizmli çocuk ve ailenin hayatına dokunduklarını anlatan Özer, "Dünyada otizm görülme sıklığı 59 kişiden 1'e yükseldi. Her 20 dakikada 1 kişiye otizm teşhisi konuluyor. Türkiye'deki otizmli sayısı 1.3 milyonu buldu. Türkiye'de eğitim çağındaki 450 bin otizmlinin sadece 30 bini bu imkana kavuşuyor." dedi.

Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ise otizmliler için sınıfların oluşturulmasının önemli olduğunu belirterek, bu bilinci yarattıkları için Tohum Otizm Vakfı'na teşekkür etti.

Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Ergüder, "Devlet her zaman bizim üstümüzdedir, desteğini esirgemez ama her şeyi devletten bekleyemeyiz. Çok büyük bir ihtiyaç var. Özel sektör olarak bu ihtiyaçların karşılanması konusunda elimizden geldiğince destek olamaya çalışacağız. Gelecek yıl 12 sınıf yapacağız. Daha fazlasını yapmak için daha fazla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.